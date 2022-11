Hailey Bieber répond aux rumeurs de grossesse et donne des nouvelles de sa santé

Hailey Bieber a répondu aux rumeurs de grossesse, donnant du même coup des nouvelles de sa santé.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Non, elle n’est pas enceinte! La jeune femme d’affaires a expliqué avoir un kyste de la grosseur d’une pomme sur un ovaire. Elle a dû s’expliquer après que plusieurs internautes l’aient questionnée à ce sujet. Sous une photo d’elle, levant son chandail pour montrer son ventre, elle a expliqué que si elle a l’abdomen légèrement rebondi, c’est qu’elle a un kyste, une situation peu agréable a-t-elle confié.

Hailey Bieber a toutefois expliqué qu’elle n’était pas atteinte d’endométriose ni du syndrome des ovaires polykystiques qui sont souvent reliés aux kystes ovariens.

La belle a raconté que c’était douloureux et que ça lui donnait des nausées et la faisait sentir ballonnée et émotive en plus de lui donner des crampes intenses. Avec empathie, elle a aussi envoyé une dose de soutien à toutes celles qui vivent ce genre de situation!