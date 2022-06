La thérapie, un «game changer» pour Hailey Bieber

Hailey Bieber aborde sa relation avec la psychothérapie dans une nouvelle capsule YouTube.

Se confiant dans le cadre du mois de sensibilisation à la santé mentale, Hailey Bieber révèle non seulement poursuivre la thérapie mais aussi ses bénéfices, rapporte US Weekly.

«Il y a plusieurs choses que j'aime faire (...) et l'une de celle-là est de parler avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Je n'étais pas certaine au début et plus ma relation avec mon thérapeute a grandi, plus c'est devenu un "game changer" pour moi et je m'y sens en sécurité de parler de ce que j'ai en tête (...) sans me faire juger». - Hailey Bieber

Ce n'est pas la première fois que Bieber accepte de parler candidement de santé mentale. En 2020, elle révélait souffrir du fait de vouloir obsessivement plaire à tout le monde.

Vous aimerez aussi: