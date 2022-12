Gwen Stefani attire tous les regards dans cet ensemble moulant complètement floral

Gwen Stefani a accordé une rare entrevue en direct à la télévision, cette semaine au Late Night with Seth Meyers.

La célèbre chanteuse était présente pour discuter de son rôle de juge à The Voice et de sa nouvelle marque de maquillage. Cependant, c'est son look qui a retenu l'attention du public. À 52 ans, Gwen Stefani est magnifique et semble ne jamais vieillir.

Continuez votre lecture.