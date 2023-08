Guy et Sylvie ont de la visite flamboyante sur le plateau d'Un gars, une fille!

«Un gars, une fille. Jour 16 de 30», a simplement écrit le créateur de l'émission avec l'image.

On a tellement hâte de voir ça! Avec l'humour et la répartie de la gagnante de Canada's Drag Race et de Mado Lamotte, ça ne peut qu'être divertissant!

Rappelons qu'après le retour d'Un gars, une fille l'hiver dernier, Guy A. Lepage et son équipe ont décidé de poursuivre l'aventure. Les nouveaux épisodes seront présentés au public l'an prochain.