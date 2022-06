Canada's Drag Race: les 12 drag queens de la saison 3 ENFIN dévoilées!

Crave a annoncé cette semaine l'identité des 12 drag queens qui participeront à la troisième saison de Canada's Drag Race: que la meilleure gagne!

Cette année, deux nouvelles Queen québécoises feront partie de la compétition. Rappelons que les deux précédentes saisons nous ont permis de découvrir les Québécoises Rita Baga, Kiara, Océane Aqua-Black, Pythia, Suki Doll et Adriana.

Afin de devenir la prochaine championne canadienne de la drag, les concurrentes devront maîtriser chant, danse, le jeu d'acteur, l'imitation, la confection de costumes et improvisation. À la fin de chaque épisode, une participante devra quitter jusqu'à ce qu'une drag queen soit nommée gagnante et remporte 100 000$!

En plus des favoris des spectateurs, comme Snatch Game et Untucked, la troisième saison est également conçue pour offrir au public quelques surprises, tout en célébrant la richesse de la scène drag et de la communauté queer du Canada.

Découvrez leurs portraits ci-dessous :