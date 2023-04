Formidable nouvelle pour les fans de Un gars, une fille

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard ont annoncé une formidable nouvelle hier soir sur le plateau de Bonsoir, bonsoir!

À la demande générale, les deux complices seront de retour dans une nouvelle saison d'Un gars, une fille lors de le saison 2023-2024.

Dans ces 10 nouveaux épisodes, les fans d’Un gars, une fille retrouveront également les personnages qui gravitent autour du couple de Guy et Sylvie, dont leurs enfants, leur famille et leurs amis. Produits par Mélanie Campeau et Guy A. Lepage, cette nouvelle saison sera écrite par ce dernier, qui sera appuyé par un collectif d’auteurs.