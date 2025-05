Guy Jodoin se confie sur son divorce difficile

«Réussir une séparation, c’est très difficile. Dans mon cas, ça n’a pas été facile, mais en même temps, comme mon père le dit: 'Une chicane, ça se fait à deux' [...] On avait installé quand même un rythme de vie, un standard de vie qui était assez élevé, on faisait beaucoup de voyages et tout. Quand tu te sépares bien, si tu es celui qui fait des sous, tu dois garder ce rythme de vie-là pour la conjointe et les enfants. J’ai quand même quatre enfants. Mais pour moi, je n’étais plus dans ce rythme-là [...] Ce que je trouvais difficile, c’est de peut-être, des fois, faire du travail que je n’aimais pas tant que ça, puis je me rendais compte que l’argent allait de l’autre côté. C’est ce que je n’aimais pas.»

Guy Jodoin conclut en disant que son mode de vie a changé, et qu'il choisit maintenant des projets qui le passionnent réellement.

Il lance également des fleurs à Louis-François Marcotte, également présent à l'émission, car il a su lui apporter du réconfort pendant son divorce.