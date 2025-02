Guy Jodoin: voici quand vous pourrez voir ses enfants à l’écran

Ce vendredi, on célèbre les 𝟑𝟓 𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐮𝐲 𝐉𝐨𝐝𝐨𝐢𝐧! 🎉 35 ans de carrière, ça se fête en grand! 🥳 Ce vendredi, Ça finit bien la semaine lui 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐞́𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 : 👉🏻 Des invités surprises (famille, amis et collègues) 👉🏻 Des moments hilarants et touchants 👉🏻 Un drink si bon qu’il a disparu trop vite! Et surtout, un party que Guy n’a pas vu venir! 📺 Rendez-vous ce vendredi à 19h sur TVA!