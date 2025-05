Bonsoir bonsoir!: Découvrez les invités du 19 au 22 mai!

Le temps file vite et la fin du printemps marquera aussi la fin de l’intérim de Marie-Claude Barrette à la barre de Bonsoir Bonsoir!. Depuis quelques semaines, elle remplaçait Jean-Philippe Wauthier à l’animation avec toute la chaleur et la curiosité qu’on lui connaît. Mais voilà que d’autres engagements l’attendent pour la saison estivale, et elle devra bientôt céder sa place!

C’est Jean-Sébastien Girard qui prendra le relais à compter du 2 juin. Une belle continuité à prévoir pour l’émission, qui nous a habitués à des rencontres humaines, des moments de télé spontanés et une tonne de rires.