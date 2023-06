Guy A. Lepage brille sur cette nouvelle photo prise par Julie Perreault

Le sympathique Guy A. Lepage a récemment passé du temps avec la photographe et actrice Julie Perreault pour une séance de photos! C’est d’ailleurs cette dernière qui a partagé une première photo de l’animateur en story sur Instagram.

Même si la photo est en noir et blanc, on peut voir que Guy A. Lepage a décidé de sortir ses plus beaux vêtements pour ce photoshoot! La styliste Audrey Simard l’a aussi conseillée dans ses choix vestimentaires.