Guillaume Pineault annonce qu'il est en deuil

«Huguette 💚



Hier soir, j’ai appris la triste nouvelle que je venais de perdre ma fan la plus âgée. Elle nous a quittés paisiblement à l’honorable âge de 90ans.



J’ai eu la chance de la croiser lors de mes tout premiers rodages en 2018, au Medley à Montréal. Je me rappelle que je l’avais abondamment taquinée et félicitée de s’être rendue à l’heure dans la première rangée vue le nombre de marches à monter pour se rendre à la salle au 2ème étage. Elle avait beaucoup ri.



Tellement qu’à la fin, c’est moi qui lui avais demandé si l’on pouvait prendre une photo ensemble.



J’ai eu la surprise et le bonheur de la revoir à quelques-uns de mes rodages et à mes spectacles secrets (une vrai de vrai fan). Elle m’envoyait des petits mots sur Facebook et j’avais également la chance d’avoir de ses nouvelles via sa sœur Nicole.



Ami(e)s et collègues humoristes, je vous souhaite plein de Huguette dans vos publics. En fait, je vous en souhaite à tout le monde une Huguette. Une personne attachante et complètement ouverte à apprendre à connaître une génération différente de la sienne et surtout prête à rire.



Bon voyage, ma belle Huguette, ce fut un véritable plaisir de vous faire rire.», dévoile-t-il via Instagram.

On envoie nos plus sincères condoléances à Guillaume et sa famille dans ce moment plus que douloureux, tout comme à la famille de Huguette.