France Beaudoin fait la grande demande à Guillaume Pineault

L'équipe d'En direct de l'univers a décidé de s'inspirer de la demande de Guillaume Pineault à Anne-Élisabeth Bossé en direct à l'émission, en 2017.

À la fin du spectacle de Guillaume, France est arrivée juste après le rappel, sur l'air de la marche nuptiale, pour lui faire la grande demande, avec sa petite boîte dans les mains.

«Guillaume Pineault, accepterais-tu qu'on fasse ton univers l'automne prochain?»

Guillaume était complètement sous le choc: «Oh! Je ne me sens plus le bas du corps, pour vrai, là!»

