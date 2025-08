Guillaume Pineault livre une rare confidence sur sa nouvelle relation

Pour illustrer sa grande sensibilité, Guillaume a raconté qu’il est un immense fan de Friends, mais qu’il refuse de revoir la saison 10 afin d’éviter de revivre la fin de la série, même s’il a écouté les épisodes des saisons précédentes à de nombreuses reprises.

«Je n’écoute pas la saison 10, parce que je sais que ça va arrêter, que ça va être la fin. La porte mauve qui ferme, Chandler qui ramasse les clés… […] Ça me fait trop d’émotion, je ne peux pas la réécouter.»

Il a aussi expliqué qu’il avait dû arrêter d’écouter This Is Us, car c’était trop d’émotions à gérer pour lui.