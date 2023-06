Guillaume Lemay-Thivierge: Une rare et magnifique photo de ses 4 enfants pour cette occasion spéciale!

Les célébrations de la fête des Pères battent leur plein aujourd'hui!

Si vous êtes allés jeter un petit coup d'oeil sur les réseaux sociaux, vous avez bien vite remarqué la vague déferlante d'amour des stars envers leur papounet chéri (ou leur conjoint) en cette journée bien spéciale de l'année.

Émily Bégin a suivi le mouvement et elle a décidé d'honorer son tendre époux aujourd'hui en publiant une adorable photo de lui et ses quatre enfants via ses réseaux sociaux.