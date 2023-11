Guillaume Lemay-Thivierge: son fils reprendra son plus célèbre rôle!

Voilà la nouvelle la plus adorable de la semaine: le fils de Guillaume Lemay-Thivierge suit ses traces et aura le bonheur de reprendre son plus célèbre rôle!

Ceux qui ont grandi dans les années 80 se rappelleront certainement du film Le Matou. Ce long métrage de Jean Beaudin avait révélé Guillaume Lemay-Thivierge au public alors qu'il n'avait que 8 ans.

Eh bien, cette histoire sera réimaginée en comédie musicale et c'est le jeune Théodore Lemay-Thivierge qui incarnera Monsieur Émile! Ce dernier aura 7 ans au moment de faire ses débuts sur scène.