Voyez une magnifique photo des 4 enfants de Guillaume Lemay-Thivierge sur leur 36

L'heure de la pause a sonné

Interrogé par Stéphan Bureau la semaine dernière sur son état de santé, Guillaume Lemay-Thivierge a avoué que le temps d'une pause avait sonné, lui qui flirte avec le burn out depuis un an.

« Il faut que je me soigne, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne un break. Si j'avais réfléchi plus longtemps et si je n'avais pas écouté mon désir de vengeance...», avait-il avoué suite à la controverse des prix Gémeaux.