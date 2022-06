La guerre fait toujours rage entre Britney Spears et son père, Jamie

La guerre fait toujours rage entre Britney Spears et on père Jamie, celui-là même qui a mené pendant plus d'une décennie la tutelle légale de la chanteuse.

Maintenant que cette dernière a été levée, il n'en demeure pas moins que les batailles que se livrent les divers membres du clan Spears se poursuivent.

C'est le cas de Britney contre Jamie, alors que ce dernier veut maintenant voir un tribunal forcer sa fille à s'assoir pour offrir une déposition sous serment, alléguant qu'elle est en train de s'attaquer à son «personnage public» en y allant d'allégations mensongères. Or, Britney et ses avocats n'ont pas l'intention de plier aux requêtes du paternel.

Jamie Spears serait particulièrement en colère de certaines publications Instagram de sa fille, ainsi que son entente de 15M$ pour la publication de ses mémoires.

Vous aimerez aussi: