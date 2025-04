Grève des CPE: Ariane Brunet partage une chanson qui résonne

Elle dévoile des paroles qui parlent de la réalité des parents en temps de grève. Elle exprime que, même si: «C'est lourd des jours, sauf qu'on changerait rien à notre vie.

On sait que c'est cheesy, mais y'a rien de mieux que la famille.»

Et sous la vidéo, elle affiche clairement son appui aux travailleurs et travailleuses de la petite enfance qui sont dans la rue pour de meilleures conditions de travail: « go CPE–CSN go 🫱🏻‍🫲🏼♥️ »

Cliquez sur l'image pour découvrir le talent d'Ariane Brunet.