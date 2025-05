Larmes et émotion au Grand chantier RONA, la semaine s’annonce intense

Pour y voir plus clair et s’inspirer des tendances du moment, le designer vedette de l’émission, Daniel Corbin, partage ses meilleurs conseils en décoration intérieure. Que ce soit pour maximiser l’espace, choisir les bonnes couleurs ou harmoniser les textures, ses astuces sont à la fois accessibles et dignes des plus beaux magazines déco.

Vous pouvez retrouver toutes ses capsules juste ici.

