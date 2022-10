Voici le message de Gisele Bündchen confirmant son divorce avec Tom Brady

Voici le message de Gisele Bündchen partagé sur les réseaux sociaux :



« Ma priorité sera toujours nos enfants que j’aime du plus profond de mon cœur. Nous resterons leurs parents en leur donnant l’amour, les soins et l’écoute qu’ils nécessitent. La décision de mettre fin à un mariage n'est jamais facile, mais la distance avait grandi entre nous et s'il est bien sûr difficile de passer à travers quelque chose comme ça, je me considère comme choyée pour le temps passé ensemble et je souhaiterai toujours le meilleur pour Tom. »