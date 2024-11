Gino Chouinard livre de touchantes révélations sur l'adoption de ses enfants

Gino est revenu sur le moment où ils ont reçu, pour la première fois, les photographies de leur fille. Il avait filmé cet instant.

«Mais, aujourd'hui, quand on regarde ce moment-là où on ouvre l'enveloppe, qu'on accouche de notre petite cocotte, on pleure comme des veaux. Quand on le regarde avec ma fille, on pleure toute la gang. Je trouve que ça, ça créer des liens forts.»