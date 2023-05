Voyez Gino Chouinard venir en aide à un chroniqueur indisposé

Gino Chouinard est un animateur bien connu des Québécois pour son travail à la populaire émission matinale Salut Bonjour. Non seulement est-il apprécié pour son professionnalisme et son charisme à l'écran, mais il est également connu pour sa gentillesse et sa générosité envers ses collègues.

Récemment, Gino Chouinard a été vu en train d'aider son collègue Charles-Antoine Sinotte pendant une pause publicitaire de Salut Bonjour. Sinotte, qui est chroniqueur sportif pour l'émission, souffrait d'un torticolis et avait besoin de quelques ajustements dans le miroir.

C'est alors que Chouinard est intervenu en servant de support, comme on peut le voir sur une photo publiée sur les stories Instagram de Salut Bonjour.