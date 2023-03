Ginette Reno: une loi bloque l'accès à son livre dans les bibliothèques

Ginette Reno annonce une merveilleuse nouvelle à ses fans, aujourd'hui!

Le 6 avril prochain, la plus grande voix du Québec lancera une première autobiographie en plus de 60 ans de carrière, intitulée simplement Ginette. Le même jour, elle dévoilera également C'est tout moi, son 42e album, cinq ans après À jamais paru en 2018 et certifié platine.

