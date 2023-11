Geneviève Tardif dévoile les coulisses d’une séance photo de Noël avec ses filles

Hier, la journaliste et chroniqueuse sportive Geneviève Tardif nous partageait, sur son compte Instagram, une vidéo des coulisses de leur photoshoot familial du temps des fêtes et on a trop hâte de voir le résultat!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est dehors, près des sapins que la petite famille Hamelin-Tardif, dans l'esprit du temps des fêtes, s'est réunie pour immortaliser un beau moment. Geneviève Tardif; bébé dans les bras, poussette à la main et sourire au visage, semblait prête pour la belle journée. Sur une des vidéos, on voit la petite Violette, l'air espiègle, qui s'amuse avec les décorations et qui, pour citer sa mère, «ne comprenait pas le concept» de la séance photos. Elle avait l'air tellement heureuse!

On a très hâte de voir le résultat puisque ce ne sera pas la première fois que le quatuor nous partage ses magnifiques photos et on les adore!

