Geneviève Jodoin accueillera bientôt sa fille à Montréal

Geneviève Jodoin a le cœur bien rempli ces temps-ci... entre ses projets musicaux, son rôle de maman et quelques beaux moments à venir en famille!

Présente à la première médiatique de la comédie musicale We Will Rock You, le 7 mai à l’Espace St-Denis, l’auteure-compositrice-interprète a confié qu’elle est une grande admiratrice du groupe Queen. Un amour qu’elle partage avec sa fille de 15 ans, Félixe.

Et d’ailleurs, un grand changement s’annonce pour la mère et sa fille: « Ma fille est à L’Isle-aux-Coudres. Elle viendra vivre avec moi à partir du mois d’août pour étudier en arts visuels », a-t-elle annoncé avec émotion en entrevue avec le Échos Vedettes.