Geneviève Guilbault est en deuil

Voici le texte qu'elle partageait hier sur ses réseaux sociaux:

«Ce matin, c'était les funérailles de ma grand-maman, notre belle Margot. 🩷 J'ai réalisé, en lui rendant hommage à l'église, que malgré l'évidente charge émotive en pareilles circonstances, célébrer sa vie le 8 mars, la Journée internationale des femmes, était tout naturel.



Née en 1929, elle a dû, comme plusieurs jeunes filles aînées de sa génération, renoncer aux études et à une carrière pour aider sa mère à prendre soin de ses nombreux frères et soeurs. Ensuite le mariage et sa propre famille. Et après tout ça, elle est retournée aux études pour devenir infirmière, et continuer de prendre soin des autres.



Passionnée de culture et de musique classique, ce qui était rare dans son entourage, c'est en cherchant des amis pour aller à l'opéra qu'elle m'a "recrutée" et initiée à l'opéra! 😄🥰 Deux fois par année, au printemps et à l'automne, nous avions ces moments privilégiés ensemble.



Je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour nous, et aussi d'avoir incarné, sans même en être consciente probablement, ce modèle de femme attachante, généreuse, forte et volontaire, qui a survécu à tout. Qui aura pris soin de tout le monde, tout en assumant qui elle était.



Merci pour tout Margot 🕊🤍»

Nos plus sincères condoléances à Geneviève Guilbault et à sa famille dans cette épreuve.

