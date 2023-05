Geneviève Côté de Canada's Got Talent accusée de plagiat par un humoriste

Suite à la diffusion de sa prestation, l'humoriste québécois Michaël Rancourt a pu à son tour voir la performance de la Lavalloise, avant de se rendre compte que celle-ci avait de fortes ressemblances avec une interprétation qu'il fait sur scène depuis plus de 30 ans.

Il s'est alors tourné vers les réseaux sociaux pour sonder sa communauté:

«À tous ceux qui m'ont envoyé un message, et merci de votre support, vous m'avez écrit pour me souligner et pour me dire surtout que ça n'avait pas de bon sens que mon numéro que je fais depuis plus de 30 ans, d'Il était une fois dans l'Ouest, se soit retrouvé à Canada's Got Talent... et fait par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop comment prendre ce qui se passe. Chose certaine, c'est que je me sens triste et à la fois en [colère]. Est-ce seulement moi et une centaine de personnes qui sommes fâchés de cette situation? Dites-moi», a-t-il écrit sur sa page Facebook.