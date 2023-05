Charlotte Cardin nous surprend avec un nouveau clip d'une simplicité désarmante

La star annonce également plus de 40 spectacles au Canada, aux États-Unis et en Europe. La tournée 99 Nights commencera à Trois-Rivières le 31 août avant de s’arrêter à Québec les 7 et 8 septembre, puis de s’envoler vers le Royaume-Uni. Sur le continent européen, l’artiste passera par l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Turquie. De son côté, la tournée nord-américaine comprendra notamment des prestations à New York, à Los Angeles et à Vancouver avant de se terminer à la Place Bell de Laval les 9 et 10 février prochain.

Les billets sont en vente aujourd'hui dès 10h sur le site officiel de l'artiste.