Jeanick Fournier nous prend par surprise avec cette nouvelle chanson tordante

Jeanick Fournier a lancé une chanson bien spéciale et tout en humour en direct à la radio ce matin. À quelques jours de la fête des Mères, elle a ainsi rendu hommage aux mamans.

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

La chanson, écrite par la gang du matin à Rouge et interprétée par la grande gagnante de Canada’s Got Talent, est parfaite!

Sur l’air de la chanson It’s All Coming Back to Me Now, la Saguenéenne à la voix d’or a mis en musique les fois où les mamans ont fait honte à leurs enfants.

Avec toute la bienveillance du monde, la chanteuse a ainsi donné vie à ce morceau super comique dans lequel beaucoup d’enfants et de mères se reconnaîtront certainement!

Des histoires vraies pour la fête des Mères

L’idée est venue des histoires de deux des animateurs du matin à propos de leur mère. Pierre-François Legendre a effectivement raconté que sa maman parlait des gens de l’Union des artistes comme si elle les connaissait personnellement. La mère d’Ève Côté, elle, a déjà souhaité «bonne fête» au Prince Harry! Amusés par ces anecdotes, la gang s’est dit que les auditeurs aussi avaient surement pas mal de choses à dire sur leur mère!

Et ce sont les meilleures réponses qui se sont taillé une place dans la chanson qui rend hommage aux mères, rappelant les fois elles peuvent nous faire adorablement honte.

Jeanick Fournier s’est d’ailleurs elle aussi fait questionner par. Écoutez ce qu’elle avait à dire dans la vidéo présentée en haut de page.

Il s’agit là d’une belle façon de célébrer toutes les mamans! Vous pourrez entendre la chanson jusqu’à dimanche, jour de la fête des Mères, sur tout le réseau Rouge!

