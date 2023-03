Gabriel Nadeau-Dubois partage 10 craquantes photos de sa fille pour souligner ses un an

Pour l'occasion, l'homme politique et heureux papa a partagé 10 adorables photos de celle qui illumine sa vie.

«Nous sommes le 27 février 2023: ça fait officiellement un an que je vous agace avec mes photos de bébé! Pour souligner l'occasion, en voici 10 autres! 😉



Vous êtes tannés? Habituez-vous! Un an après la naissance d'Hélène, je suis aussi gaga qu'au premier instant. Chaque geste m'attendrit, toutes les petites nouveautés me font craquer. Et au fond de mon cœur, je sais que ce n'est que le début.



Bonne fête ma cocotte. Je t'aime», dévoile-t-il fièrement sur Instagram.

On craaaque. Hélène est mignonne comme tout!

Utilisez la petite flèche à droite pour découvrir toutes les photos du carrousel!