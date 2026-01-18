L’ex-membre du boys band G-Squad, Andrew McCarthy retrouvé mort à son domicile

Début du contenu principal.
Si tu as déjà eu un CD de boys band entre les mains ou chanté «Raide dingue de toi» à tue-tête, cette nouvelle risque de te serrer un peu le cœur!
Andrew McCarthy, ex-membre du groupe G-Squad, a été retrouvé mort à son domicile de Drancy, en région parisienne. Le chanteur, dont le vrai nom est Olivier Robert, avait 52 ans. D’après les informations rapportées par un ami proche, il se serait donné la mort...
Selon le récit rapporté, Andrew devait retrouver Yves Berton, ancien journaliste et ami proche. Mais au fil de la journée, le chanteur ne donnait plus de nouvelles, ne répondait pas au téléphone, ce qui a fini par inquiéter son entourage.
Toujours selon Yves Berton, lorsqu’il s’est rendu à son domicile, la porte de l’appartement était ouverte, et les secours étaient déjà passés peu de temps avant. Le corps d’Andrew a été retrouvé sans vie sur place.
Les premiers éléments évoquent un décès survenu à la suite d’une absorption massive de médicaments, avec la présence de nombreux sachets de pilules retrouvés dans le logement.
D’après les informations relayées par son entourage, Andrew McCarthy souffrait depuis longtemps de dépression, avec une histoire marquée aussi par des addictions.
Toujours selon Yves Berton, son mal-être aurait été notamment lié au décès de sa mère, un événement qui l’aurait profondément marqué.
Dans un texte touchant, il évoque aussi le fait qu’Andrew mélangeait drogue et alcool et que le chanteur avait même mis des mots sur certains de ses démons dans sa musique, notamment avec une chanson intitulée Borderline sortie en 2020. Le journaliste indique également qu’Andrew vivait avec une femme prénommée Isabelle, rencontrée dans un centre de désintoxication il y a une dizaine d’années. Il aurait toutefois toujours assumé le fait de préférer les garçons, mais avec le temps, la fatigue des rencontres et un désir de stabilité l’auraient mené à cette relation.
L’artiste était aussi connu pour avoir été proche de Filip Nikolic (du groupe 2Be3), décédé en 2009, une disparition qui avait déjà laissé un énorme vide chez plusieurs fans de cette génération musicale
Rappelons que G-Squad a été révélé en 1996 grâce à l’émission La chance aux chansons de Pascal Sevran.
Le boys band, composé notamment de Chris, Gérald, Marlon, Mika et Andrew, a connu un succès important avec des titres devenus cultes comme Raide dingue de toi et Aucune fille au monde, avant de se séparer à la fin des années 1990.
