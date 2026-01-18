L’ex-membre du boys band G-Squad, Andrew McCarthy retrouvé mort à son domicile

D’après les informations relayées par son entourage, Andrew McCarthy souffrait depuis longtemps de dépression, avec une histoire marquée aussi par des addictions.

Toujours selon Yves Berton, son mal-être aurait été notamment lié au décès de sa mère, un événement qui l’aurait profondément marqué.

Dans un texte touchant, il évoque aussi le fait qu’Andrew mélangeait drogue et alcool et que le chanteur avait même mis des mots sur certains de ses démons dans sa musique, notamment avec une chanson intitulée Borderline sortie en 2020. Le journaliste indique également qu’Andrew vivait avec une femme prénommée Isabelle, rencontrée dans un centre de désintoxication il y a une dizaine d’années. Il aurait toutefois toujours assumé le fait de préférer les garçons, mais avec le temps, la fatigue des rencontres et un désir de stabilité l’auraient mené à cette relation.

L’artiste était aussi connu pour avoir été proche de Filip Nikolic (du groupe 2Be3), décédé en 2009, une disparition qui avait déjà laissé un énorme vide chez plusieurs fans de cette génération musicale