Situation politique: Jessica Roux dénonce les influenceurs qui continuent de voyager aux États-Unis

Jessica précise cependant qu’elle fait une distinction entre les influenceurs et d’autres travailleurs dont les déplacements aux États-Unis peuvent être incontournables: obligations professionnelles, dossiers à gérer, événements précis, contrats non négociables. Elle insiste sur le fait que sa critique vise davantage l’industrie de l’influence et le réflexe de transformer ce type de voyage en contenu «feel good», sans mentionner la réalité politique qui se déroule en parallèle.

Au cœur de son indignation, Jessica Roux mentionne aussi la situation entourant l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), un organisme américain fréquemment critiqué pour certaines pratiques liées à l’immigration. Elle dit avoir partagé des vidéos et du contenu dénonçant des événements choquants, renforçant son sentiment d’urgence et de malaise.

De façon plus large, elle déplore ce qu’elle perçoit comme une polarisation extrême et un climat social de plus en plus tendu, une perte marquée de confiance envers les institutions, ainsi que des reculs sur certains enjeux sociaux, notamment en ce qui concerne la sécurité des communautés LGBTQ+. Elle mentionne aussi la pression économique grandissante et le coût de la vie qui pèse lourdement sur une partie importante de la population.

Des éléments qui, selon elle, devraient inviter à réfléchir avant de faire comme si tout était normal!

Vous aimerez aussi: