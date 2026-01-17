Situation politique: Jessica Roux dénonce les influenceurs qui continuent de voyager aux États-Unis

Début du contenu principal.
Le climat social et politique aux États-Unis continue de faire réagir bien au-delà des frontières. Dans les derniers jours, Jessica Roux a pris la parole sur Instagram pour dénoncer ce qu’elle perçoit comme une forme de déconnexion chez certaines personnalités publiques, notamment des influenceurs, qui poursuivent leurs voyages aux États-Unis malgré le contexte actuel.
Coanimatrice du balado 5@7, entrepreneuse derrière OK BYE et créatrice de contenu, Jessica Roux a partagé une série de stories dans lesquelles elle exprime sa colère face à la banalisation de la situation politique américaine.
Jessica raconte avoir passé du temps à faire du doomscrolling avant de dormir: un réflexe qu’elle reconnaît comme étant une mauvaise habitude. C’est dans ce contexte qu’elle serait tombée sur des vidéos d’influenceurs en voyage aux États-Unis, montrant des scènes «légères» et très typiques du contenu de vacances: plage, smoothie et ambiance relax. C’est ce contraste qui l’a fait réagir!
Selon elle, publier ce type de contenu en ce moment revient à fermer les yeux sur un climat social qu’elle décrit comme inquiétant, alors que les tensions politiques et les divisions idéologiques seraient à un niveau extrême.
Dans ses stories, Jessica affirme que les influenceurs ont, à ses yeux, une responsabilité lorsqu’ils choisissent de se rendre aux États-Unis dans un contexte tendu, particulièrement quand le voyage est motivé par des opportunités de contenu, des contrats ou des collaborations. Elle vise notamment le fait que ces séjours sont parfois justifiés par le travail, alors que, selon elle, les influenceurs ont généralement accès à d’autres opportunités.
Elle déclare notamment que ces voyages ne sont pas des nécessités et que plusieurs créateurs de contenu ont les moyens de refuser certains contrats, surtout lorsqu’un contexte politique et social aussi lourd est en jeu.
Jessica précise cependant qu’elle fait une distinction entre les influenceurs et d’autres travailleurs dont les déplacements aux États-Unis peuvent être incontournables: obligations professionnelles, dossiers à gérer, événements précis, contrats non négociables. Elle insiste sur le fait que sa critique vise davantage l’industrie de l’influence et le réflexe de transformer ce type de voyage en contenu «feel good», sans mentionner la réalité politique qui se déroule en parallèle.
Au cœur de son indignation, Jessica Roux mentionne aussi la situation entourant l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), un organisme américain fréquemment critiqué pour certaines pratiques liées à l’immigration. Elle dit avoir partagé des vidéos et du contenu dénonçant des événements choquants, renforçant son sentiment d’urgence et de malaise.
De façon plus large, elle déplore ce qu’elle perçoit comme une polarisation extrême et un climat social de plus en plus tendu, une perte marquée de confiance envers les institutions, ainsi que des reculs sur certains enjeux sociaux, notamment en ce qui concerne la sécurité des communautés LGBTQ+. Elle mentionne aussi la pression économique grandissante et le coût de la vie qui pèse lourdement sur une partie importante de la population.
Des éléments qui, selon elle, devraient inviter à réfléchir avant de faire comme si tout était normal!
