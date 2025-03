Frédéric Millaire Zouvi sacré Détestable de l’année aux Zapettes d’or

Le gala a également récompensé d’autres performances exceptionnelles. Parmi les lauréats de la soirée, Pascale Renaud-Hébert a été saluée pour son rôle de Corinne Bougie dans la série Veille sur moi, qui lui a valu le titre de Personnage fictif le mieux interprété. Cette série, écrite par Pascale Renaud-Hébert, a aussi remporté le Grand prix Ça M’allume, soulignant l’impact de son travail tant sur le plan de l’écriture que de la performance.

La soirée a également vu des moments mémorables, comme l’hommage aux pères et aux fils dans la pièce Le petit roi, qui a été récompensé par le prix de Performance de l’année lors du spécial de fin d’année En direct du jour de l’An. Le gala a également été marqué par la fameuse menace de Janette Bertrand, qui a secoué la salle avec sa déclaration audacieuse: «Si vous n’arrêtez pas, je vais vous mourir dans la face!», un moment qui a été sacré Moment croustillant des 39e prix Gémeaux.

Le tout a été animé avec énergie et humour par Anne-Marie Withenshaw, accompagnée de ses complices Nathalie Petrowski, Alex Perron et Bryan Audet, qui ont su apporter une touche de légèreté et de complicité tout au long de la soirée.