La comédienne Françoise Lemieux est décédée

Françoise Lemieux a laissé son empreinte autant au théâtre qu’à la télévision. Sur les planches, elle a joué dans plusieurs productions, notamment au Théâtre du Rideau Vert et dans divers théâtres d’été.

À la télévision, elle a marqué plusieurs générations en participant à des émissions phares comme les Bye Bye, ainsi qu’à des téléromans mémorables tels que Les belles histoires des pays d’en haut, Les Brillants, Dominique et Urgence. Elle a également fait partie d’émissions jeunesse comme La souris verte et Le major Plum-Pouding, où elle interprétait le rôle de Bibiane aux côtés d’Yves Létourneau et d’Élisabeth Chouvalidzé. En plus de sa carrière d’actrice, elle a coanimé l’émission de variétés Du feu S.V.P. avec Guy Boucher, diffusée sur Radio-Canada.

Avec son humour, sa présence chaleureuse et son immense talent, Françoise Lemieux a marqué le paysage culturel québécois.

Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses collègues en ces moments difficiles.