Après Big Brother Célébrités, voici où François Lambert s'est envolé

«Une journée marquée par l’histoire, les échanges et les saveurs



Mon séjour se poursuit au Bénin, entre ateliers, conférences et rencontres inspirantes. Entre deux rendez-vous, j’ai eu la chance de visiter une boulangerie exceptionnelle à Ouidah, un lieu aussi impressionnant par sa taille que par son impact social : plus de 125 employés y travaillent 24/24 . J’ai pu goûter leur spécialité : le pain royal, confectionné avec de la farine de manioc. Un vrai délice, à la fois moelleux et nourrissant, qui témoigne de l’ingéniosité et du savoir-faire local.



Nous avons ensuite pris un moment pour visiter un lieu chargé d’histoire : la Porte du Non-Retour, également située à Ouidah.



Cette visite, profondément émouvante, m’a bouleversé. Marcher sur les traces de celles et ceux qui ont été arrachés à leur terre natale pour être réduits en esclavage est une expérience qu’on n’oublie pas. C’est un moment de mémoire, de respect, et de réflexion sur notre responsabilité collective à bâtir des ponts humains, économiques et culturels durables.



Sur la route, impossible de ne pas s’arrêter pour savourer une noix de coco fraîche, cueillie à la main.



Nous avons ensuite repris la route en direction de Grand-Popo, une ville balnéaire au charme tranquille, non loin du Togo

Entre deux "power nap" (décalage oblige) en chemin, j’ai admiré la beauté des paysages ruraux et l’accueil chaleureux des communautés croisées. Cette escapade m’a rappelé à quel point le Bénin est un pays riche en culture, en nature et en cœur.



Aujourd’hui, une nouvelle journée bien remplie m’attend, dédiée à des entrevues et des rencontres stratégiques. Nous discutons notamment des possibilités de renforcer les liens entre le Bénin et le Canada — et d’un projet qui me tient particulièrement à cœur : l’exportation du miel béninois vers le Canada.



Il faut savoir que le Canada importe déjà entre 60 et 70% du miel qu’il consomme chaque année. Pourquoi ne pas envisager des partenariats avec les apiculteurs béninois, dont le miel offre une richesse florale unique et un potentiel économique remarquable? Les bases sont là. Il ne reste qu’à construire les bons ponts.»

Dans la section des commentaires, les fans de François Lambert admettent qu'il a piqué leur curiosité avec ce premier carnet de voyage. On a déjà hâte de voir et de lire la suite de son aventure au Bénin.

