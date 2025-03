François à Big Brother Célébrités: voici 8 choses que vous ne saviez pas

7. La piscine... sans eau : François et son gym improvisé

Nageur passionné, François s’est construit un dispositif de poulies dans le gym pour simuler la nage sur place. L’installation est impressionnante, mais un brin envahissante, comme il le raconte lui-même : «Je me suis patenté quelque chose pour nager, mais ça prend de la place. Je prends la moitié du gym quand je fais ça.»

Ce rituel du lundi a rapidement interféré avec celui des «lundis découvertes» des filles de la maison, qui utilisaient le gym en groupe. François, voyant les risques de blessures augmenter, a observé la situation avec pragmatisme, et un petit sourire en coin: «Fredski s'est blessée, Sinem s'est blessée, Liliane et Coco. Coco ne s'entraînait pas avec eux. Et Sinem. Ils se sont tous blessés en se poussant à faire. [...] (À la blague) Quand il y en a une qui se blessait, je fais comme, OK, c'est parfait, ça.» Il précise toutefois, sans malice, que cela faisait partie du jeu: si un joueur est temporairement affaibli, c’est une menace de moins pour les challenge.