Au tour de François Lambert d’adresser un message salé à Luc Poirier

Une réplique qui ne laisse pas de doute: François Lambert est de retour… et il n’a rien perdu de son mordant.

Si on ignore les détails complets de la publication initiale de Poirier, on comprend que la tension entre les deux hommes ne date pas d’hier, et que les différends se poursuivent bien au-delà des murs de la maison de Big Brother. L’ex-Dragon semble bien décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds…