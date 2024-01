François Lachance de Star Académie annonce qu'il va être papa à nouveau

C'est via Instagram que le chanteur a dévoilé l'heureuse nouvelle de la venue au monde de son deuxième enfant!

«Joyeuses Fêtes à vous tous de nous… 4! Nous avons reçu le plus beau cadeau un peu à l’avance cette année et nous sommes les plus heureux du monde de vous partager la nouvelle. @marieeveras», confie-t-il.

Félicitations pour cette belle annonce à François et son amoureuse Marie-Ève Rasmüssen!

Que cette nouvelle aventure soit empreinte de bonheur, de complicité et de moments inoubliables. Puissiez-vous être entouré de l'amour de vos proches, et que chaque instant soit empreint de douceur et de tendresse.