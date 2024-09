Francis Reddy règle ses comptes avec Boucar Diouf

Tout d'abord, Francis Reddy a tenu à rectifier la situation, ce n'est pas lui qui devait «leader» ce segment de l'émission.

Quand on regarde l'extrait, on voit Boucar Diouf se retirer et pousser Francis vers la caméra.

Boucar se défend en expliquant ceci: «Parce que moi je me suis dit, étant donné que la chose ressemble à ça, Francis s'appelle Reddy. Il doit savoir comment manipuler ce truc.»