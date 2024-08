Guy A. Lepage et Sylvie Léonard s'ouvrent avec tendresse sur leur couple à l'écran

Pour Guy A. Lepage, Sylvie et lui sont un «vrai couple» quand ils sont en train de jouer leur personnage.

« Ce couple qu'on a crée ensemble, il y a 30 ans, il existe. C'est-à-dire, Sylvie et moi, quand on tourne, on est des amoureux, on est un couple. Quand je regarde les images après, pis des fois on tourne des trucs, on est assis un à côté de l'autre, on regarde la télé [...], je me dis: "c'est cool, ils sont encore ensemble". Pis la Sylvie, elle me dit: "Décroche, j'ai un chum."»