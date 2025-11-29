France D’Amour est grand-maman pour la première fois

Début du contenu principal.
France D’Amour nage présentement dans le bonheur!
La chanteuse et coach de La Voix a annoncé une nouvelle qui a touché ses fans en plein cœur: elle est devenue grand-mère pour la toute première fois.
Son fils François, qui travaille dans le domaine du montage, a accueilli un bébé au mois de novembre, offrant à sa mère le rôle dont elle rêvait depuis longtemps!
C’est sur ses réseaux sociaux, le 28 novembre dernier, que France D’Amour a partagé la nouvelle à travers un montage de photos résumant son mois de novembre 2025.
Parmi les images: une adorable photo du nouveau-né, qui a immédiatement charmé les internautes! Cette annonce vient combler un souhait qu’elle exprimait déjà en mars 2024, lorsqu’elle confiait avoir très hâte de devenir grand-maman, elle qui adore s’entourer d’enfants, d’amour et de rires. Aujourd’hui, cette joie se réalise enfin!
Toutes nos félicitations à la famille!
France D’Amour, célibataire depuis huit ans, aborde cette nouvelle étape avec une grande sérénité. Dans une entrevue qu’elle a accordée il y a quelques mois, elle expliquait à quel point elle est bien dans sa vie actuelle:
« Je m’occupe de ma famille et de mes amis. (…) Je suis riche d’amour et d’amitié ! »
Elle souligne également avoir d’excellents modèles de couples, notamment celui de son fils François, qui s’est marié à l’automne. Si elle croit fermement que le vrai amour existe, elle ne ressent toutefois aucune pression à trouver un partenaire à tout prix. Sa vie, déjà remplie de musique, de projets et de belles amitiés, lui apporte tout ce dont elle a besoin.
