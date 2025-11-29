France D’Amour est grand-maman pour la première fois

Toutes nos félicitations à la famille!

France D’Amour, célibataire depuis huit ans, aborde cette nouvelle étape avec une grande sérénité. Dans une entrevue qu’elle a accordée il y a quelques mois, elle expliquait à quel point elle est bien dans sa vie actuelle:

« Je m’occupe de ma famille et de mes amis. (…) Je suis riche d’amour et d’amitié ! »

Elle souligne également avoir d’excellents modèles de couples, notamment celui de son fils François, qui s’est marié à l’automne. Si elle croit fermement que le vrai amour existe, elle ne ressent toutefois aucune pression à trouver un partenaire à tout prix. Sa vie, déjà remplie de musique, de projets et de belles amitiés, lui apporte tout ce dont elle a besoin.

