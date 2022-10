Écoutez la nouvelle chanson de France Castel, 48 ans plus tard!

France Castel fait officiellement son grand retour en musique!

Plus de 45 ans après la parution d’En corps à cœur, son dernier album de pièces originales, la très polyvalente France Castel revient à la chanson et nous propose une offrande homonyme où elle se raconte avec transparence et authenticité.



Dans le premier extrait, Liberté, ma bien-aimée, une pièce délicate portée par le piano et les cordes, elle livre une interprétation tout en nuances. « Il y est question d’assumer le bon comme le moins bon, car toutes les expériences que nous vivons nous sont nécessaires », affirme France Castel.