France Castel et Maripier Morin seront réunies à la télé, voici pourquoi

Au cours de cette quatrième saison, les invités échangeront sur une foule de sujets : l’enfance, la parentalité, les voyages, les souvenirs, la mort, l’appartenance, etc.

Outre Maripier Morin et France Castel, les nouveaux épisodes de L’autre midi à la table d’à côté réuniront Janette Bertrand et Charles Lafortune, Bianca Gervais et Patrick Huard, Régis Labeaume et Pierre-Yves Lord, Julie Le Breton et Micheline Lanctôt, Anne-Élisabeth Bossé et Patrice Robitaille, Kim Lévesque-Lizotte et Pierre-Yves McSween ainsi qu'Alexandre Jardin et Ricardo Larrivée.