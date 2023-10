France Beaudoin: sa carrière sera célébrée aux Enfants de la télé!

Les enfants de la télé nous offriront un spécial France Beaudoin, ce mercredi à ICI Télé!

Pendant une heure, on pourra découvrir et redécouvrir le parcours impressionnant de cette populaire animatrice et productrice. Images d'archives, émissions marquantes et moments touchants: cet épisode des Enfants de la télé nous fera passer par toute une gamme d'émotions!

Plusieurs complices de France Beaudoin, des amis et des collègues qui l'ont accompagnée tout au long de sa carrière, seront réunis autour de la grande table.