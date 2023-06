«J'aurais pu lâcher ce métier-là»: France Beaudoin s'ouvre sur son amitié avec France Castel

Voici ce qu'a confié France Beaudoin au sujet de cette grande amitié qui a commencé alors qu'elles coanimaient Deux filles le matin:

«[France Castel] m’a donné du lousse, la permission de ne pas être parfaite. Comme je ne pensais pas être la meilleure pour faire ça, une erreur m’apparaissait épouvantable, j’avais l’impression d’être démasquée, c’était la fin du monde. Si je n’avais pas passé ces années avec elle, je pense que j’aurais pu lâcher ce métier-là.»

Une rencontre drôlement importante! Aujourd'hui, on n'imagine pas notre télé sans France Beaudoin. On doit donc lever notre verre à cette belle amitié entre elle et France Castel!

Vous pouvez écouter le balado en entier sur le site de La Presse.