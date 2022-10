Guylaine Guay nous fait visiter sa demeure et c'est très drôle!

Guylaine Guay nous a fait sourire avec une drôle de publication Instagram, aujourd'hui!

Comme vous l'avez peut-être vu passer au début de l'été, elle, son amoureux et son plus jeune fils, Clovis, sont déménagés dans un endroit de 600 pieds carrés. L'autrice et animatrice avait annoncé la nouvelle en déclarant fièrement que ce serait la première fois qu'elle serait propriétaire. De plus, il s'agit d'une maison bigénérationnelle : son aîné, Léo, habite l'appartement au-dessus!

Ce changement de vie implique aussi de devoir s'adapter à un endroit beaucoup plus petit qu'avant. Aujourd'hui, Guylaine Guay a décidé de « faire visiter » leur nouvelle demeure avec tout l'humour qu'on lui connaît. Voici les photos, à voir en utilisant les petites flèches blanches à droite au centre de la publication :