Martin Matte a de quoi célébrer!

Les propriétaires des 24 restaurants Tim Hortons situés dans la région des Laurentides ont décidé de remettre l'intégralité des recettes de leurs ventes de biscuits sourire à la Fondation Martin Matte. Grâce à leur générosité et à la participation des clients, la somme impressionnante de 113 021$ a été récoltée.

Ces fonds seront utilisés pour bonifier les services de répit ainsi que les activités de socialisation et de loisirs destinées aux personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique dans la région des Laurentides. La fondation Martin Matte se consacre à soutenir ces personnes et à améliorer leur qualité de vie en leur offrant des services adaptés et en favorisant leur intégration sociale.