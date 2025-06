Florence de Survivor Québec réveille la cowgirl qui sommeille en elle

Florence de Survivor Québec a sorti ses bottes western cette semaine!

La plus jeune des joueuses de la saison 3 s’est lancé un défi bien différent de ceux sur leur île des Philippines: apprendre la danse en ligne.

La jolie brunette a partagé une photo de son look pour assister à cette leçon country dans sa story Instagram. Bottes western noires et blanches, minoshort en denim, ceinture brune, camisole écourtée et chemise à motifs: Florence incarne la parfaite cowgirl!

Voici le look de danse en ligne de l’étudiante en enseignement: