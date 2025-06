Survivor Québec: voici quel joueur est nommé coup de coeur du public

Les joueurs de cette édition de Survivor Québec ont tous félicité le grand gagnant en mentionnant que c’était mérité.

Florence a écrit : «Tellement mérité !!!!! Bravo mon Will 🫶» et Danyelle a aussi félicité Will : «Bravo William !! 🙌»

Florence a même souligné la victoire de son ami dans ses stories Instagram.