Florence K reprend ce succès d’Ariane Moffatt et c’est addictif

Florence K a repris un succès bien connu d'Ariane Moffatt et ça nous donne envie de l'écouter en boucle cet été!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est sur son compte Instagram dans le cadre de sa série-défi «une chanson par jour pendant un an» que la très talentueuse Florence K nous a offert, à sa sauce, le hit de 2008 d'Ariane Moffatt, Je veux tout. On peut dire que la musicienne se l'est agréablement appropriée en ajoutant quelques mots en espagnol et tout ça couché sur un rythme latin, style qu'elle maîtrise très bien.